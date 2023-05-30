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«Зенит» намерен выплатить сумму отступных за Пиняева

Дата публикации: 30-05-2023

«Зенит» проявляет интерес к Сергею Пиняеву. Трансфер вингера может состояться уже летом. Об этом в своем «Telegram» написал Иван Карпов.

Журналист рассказал и о деталях возможного перехода. В соглашении с игроком указана сумма отступных, составляющая 600 млн рублей. Петербуржцы готовы использовать данное условие для подписания Пиняева.

Однако заполучить Пиняева будет непросто. «Железнодорожники» не собираются отпускать 18-летнего футболиста в летнее межсезонье. Сам Сергей также не хочет уходить из «Локомотива», его приоритетом является европейская команда.

Пиняев переехал в Москву этой зимой, заключив с «красно-зелеными» соглашение до лета 2026 года. В 12 играх за клуб он забил 1 гол.

Transfermarkt.de оценивает россиянина в 7 млн евро.

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