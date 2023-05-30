«Барселона» готова вновь заплатить более 100 млн евро за одного игрока

Дата публикации: 30-05-2023

Бруно Гимарайнс, защищающий цвета «Ньюкасла», следующий сезон может начать в «Барселоне». «The Times» информирует, что каталонцы проявляют интерес к хавбеку «сорок» и готовы заплатить за него порядка 100 млн евро.



В «Ньюкасле» Гимарайнс оказался в 2022 году. До этого он выступал в составе «Лиона». За переход бразильца «сороки» заплатили 42,1 млн евро.



В текущем сезоне опорник отметился 5 забитыми мячами и 5 результативными пасами в 39 встречах за английскую команду.



Рыночная стоимость Гимарайнса равняется 60 млн евро (по версии «Transfermarkt»). Его контракт с «Ньюкаслом» действует до середины 2026 года.



За сборную Бразилии футболист впервые сыграл в 2020 году. Всего на его счету 10 матчей за национальную команду (1 гол).