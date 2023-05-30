Альварес может покинуть «Манчестер Сити» из-за Холанда, Хулиана хочет подписать «Бавария»

Дата публикации: 30-05-2023

В «Twitter» Флориана Платтенберга появилась информация, что Хулиан Альварес, в марте продливший трудовые отношения с «Ман Сити» до лета 2028 года, рассматривает вариант с уходом из клуба. Причиной тому является недостаточное количество игровой практики. Тренерский штаб «горожан» делает ставку на Эрлинга Холанда, а Альварес рассматривается как резервный нападающий.



Аргентинец осознает, что конкурировать с норвежцем ему будет крайне тяжело, потому готов отправиться в другую команду.



В сезоне 2022/2023 форвард провел 48 поединков (17 забитых мячей, 5 ассистов). Его трансферная стоимость равняется 50 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).



Следующим клубом Альвареса может стать «Бавария», которая хотела бы заполучить футболиста «горожан».