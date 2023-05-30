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«Челси» готов побить трансферный рекорд «Реала», чтобы подписать Винисиуса

Дата публикации: 30-05-2023

«Челси» нацелился на Винисиуса Жуниора, пишет «El Nacional». Трансфер вингера «Реала» обойдется недешево, но «аристократы» готовы выделить на данную сделку 150 млн евро.

Если стороны договорятся, то для «сливочных» данный переход окажется рекордной продажей. В 2021 году «Реалу» удалось заработать на трансфере Рафаэля Варана, которого купил «МЮ», порядка 70 млн евро. В 2018 году мадридцы получили 100 миллионов от «Ювентуса» за переход Криштиану Роналду.

Трансфер Винисиуса в клуб АПЛ вполне возможен, поскольку в Испании он регулярно страдает из-за расизма. В Англии у него подобных проблем возникнуть не должно.

В текущей кампании на счету бразильца 23 гола и 21 ассист в 54 играх за «Реал».

Рыночный ценник на Винисиуса составляет 120 млн евро.

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