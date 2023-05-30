Смолов признался, что готов завершить карьеру в «Динамо»

Дата публикации: 30-05-2023

Фёдор Смолов заявил, что с радостью завершил бы карьеру в «Динамо».



Слова центрфорварда опубликовал «Матч ТВ»: «Динамо» – превосходный проект. У меня был вариант с Турцией этой зимой, но я ответил отказом, поскольку для меня это не лучшее продолжение карьеры. Считаю, что закончить в «Динамо» было бы классно. Здесь начал, здесь и завершил».



Смолов обучался футболу в академии «бело-голубых». В разные периоды своей карьеры он защищал цвета «Сельты», «Локомотива», «Краснодара», «Урала», «Анжи» и «Фейеноорда».



Соглашение 33-летнего бомбардира с московским клубом действует до июня 2024 года. В этом сезоне он провел 24 матч в РПЛ. В них Фёдор сумел отличиться 10 голами и 4 ассистами.



«Динамо» по итогам 29 туров располагается на 7-ом месте в турнирной таблице чемпионата России.