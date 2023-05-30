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Спаллетти – об уходе из «Наполи»: Команда заслуживает лучшего, а я к этому не готов

Дата публикации: 30-05-2023

Лучано Спаллетти дал комментарии на тему своего ухода из «Наполи». Днем ранее Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом неаполитанцев, подтвердил, что по окончании сезона 2022/2023 специалист уйдет из клуба.

«Иногда людям приходиться расставаться из-за чрезмерно большой любви. Клуб заслуживает лучшего, к чему я не готов. Несколькими неделями ранее я сообщил президенту «Наполи» о том, что хотел бы уйти в отпуск на 1 год. Я рад, что вчера он сделал заявление по этому поводу. К сожалению, так сложились обстоятельства», - публикует заявление специалиста в своем «Twitter» Фабрицио Романо.

Последней игрой Спаллетти во главе «Наполи» станет встреча против «Сампдории», которая пройдет 4-го июня. Ранее «партенопейцы» досрочно завоевали золотые медали в Серии А.

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