Хавбек «ПСЖ» Солер может перейти в «Атлетико»

Дата публикации: 30-05-2023

«Атлетико» хочет взять в аренду Карлоса Солера из «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что вскоре Энрике Сересо (президент мадридцев) и Диего Симеоне (наставник «матрасников») обсудят трансферные планы на ближайшее лето. «Атлетико» намерен сделать точечные приобретения.



Главной целью «красно-белых» может оказаться Солер. Клуб интересовался полузащитником еще до того, как он стал игроком парижан. «Атлетико» попытается убедить «ПСЖ» отдать футболиста в аренду с возможностью выкупа по окончании сезона.



С парижанами Солера связывают трудовые отношения до лета 2027 года. В текущем сезоне в активе 26-летнего испанца 34 встречи (6 голов, 3 результативных паса). Ранее СМИ писали, что Солер хочет остаться на «Парк де Пренс» и попытаться пробиться в основу клуба.



Источник – «AS».