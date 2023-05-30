«Ливерпуль» готов заплатить 80 млн евро за чемпиона мира

Дата публикации: 30-05-2023

«Ливерпуль» проявляет предметный интерес к Алексису Макаллистеру. Аргентинец является приоритетной целью клуба. За хавбеком следят и другие команды, потому «мерсисайдцы» намерены закрыть сделку по его переходу в максимально короткие сроки.



Подробности возможного трансфера опубликовал ресурс «Fichajes». Сообщается, что «Ливерпуль» предлагает «Брайтону», владеющему правами на Алексиса, 80 млн евро.



Макаллистер связан контрактом с «чайками» до июня 2025 года. В сезоне-22/23 на счету 24-летнего исполнителя 40 матчей с 12 голами и 3 результативными пасами.



Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 42 миллиона евро.



В декабре Макаллистер в составе аргентинской сборной выиграл чемпионат мира в Катаре.