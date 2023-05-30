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«Реал» планирует трансфер Дэвиса

Дата публикации: 30-05-2023

«Реал» намерен предпринять попытку оформить переход Альфонсо Дэвиса. Подписать защитника «сливочные» собираются в 2024 году.

По данным «Diario AS», мадридцы продолжают поиски футболиста на левый фланг обороны, а Дэвис является идеальным кандидатом на данную позицию. Ферлан Менди, также выступающий слева в защите, вскоре может уйти из «Реала».

Соглашение Дэвиса с «Баварией» рассчитано до середины 2025 года, потому переход канадца в испанскую команду ближайшим летом маловероятен. Если защитник не станет продлевать соглашение с «красными», то в следующем году его трансфер вполне может состояться.

В сезоне 2022/2023 Дэвис провел за «Баварию» 38 встреч, в которых отличился 3 раза и сделал 8 ассистов.

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