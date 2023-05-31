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Вариант, при котором Лионель Месси останется в "ПСЖ", уже практически исключается

Дата публикации: 31-05-2023

Вариант, при котором аргентинская звезда останется в "ПСЖ", уже практически исключается.

А сообщается, что он близок к переходу в "Аль-Хиляль", где будет зарабатывать порядка 500 миллионов евро в год. Есть сведения, что все детали соглашения с клубом из Саудовской Аравии уже оговорены. Сторонам лишь потребуется дождаться окончания сезона во Франции.

На Месси также претендует "Барселона", однако в силу финансовых причин не может удовлетворить запросы игрока. 

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