Вариант, при котором Лионель Месси останется в "ПСЖ", уже практически исключается
Дата публикации: 31-05-2023
Вариант, при котором аргентинская звезда останется в "ПСЖ", уже практически исключается.
А сообщается, что он близок к переходу в "Аль-Хиляль", где будет зарабатывать порядка 500 миллионов евро в год. Есть сведения, что все детали соглашения с клубом из Саудовской Аравии уже оговорены. Сторонам лишь потребуется дождаться окончания сезона во Франции.
На Месси также претендует "Барселона", однако в силу финансовых причин не может удовлетворить запросы игрока.