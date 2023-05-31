Карло Анчелотти останется в "Реале" на следующий сезон

Дата публикации: 31-05-2023

Такую информацию приводит издание AS со ссылкой на источники, близкие к клубу.

Ранее звучали слухи об интересе к кандидатуре Карло Анчелотти из Бразилии, где якобы хотели видеть его в качестве главного тренера. Впрочем, сам наставник, как заявляется, хотел бы остаться в Мадриде.

Ожидается, что летом "Реал" подпишет по одному новичку в каждую линию, а в атаку подпишут двух новых футболистов. Одним из них станет форвард "Эспаньола" Хоселу, который придет на замену Мариано Диасу. Подписание второго новичка в атаку зависит от решения Карима Бензема о будущем.