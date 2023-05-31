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Нидерландский вратарь немецкого "Фрайбурга" Марк Флеккен продолжит карьеру в "Брентфорде"

Дата публикации: 31-05-2023

Нидерландский вратарь немецкого "Фрайбурга" Марк Флеккен продолжит карьеру в "Брентфорде".

29-летний голкипер прошел медосмотр и подписал контракт с английским клубом на 4 года. 

"Брентфорд" активировал пункт в контракте голкипера, где указаны отступные в размере 13 млн евро.

В сезоне-2022/23 Флеккен провел 13 матчей в бундеслиге на ноль. Это лучший показатель в лиге. Во многом благодаря этому "Фрайбург" занял 5-е место и попал в Лигу Европы. Кроме того на счету голландца 4 матча за национальную сборную.

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