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Николич не возглавит «Динамо»

Дата публикации: 31-05-2023

«Спорт-экспресс» пишет, что экс-наставника «Локомотива» в «Динамо» не будет. Марко Николич отправится в ОАЭ, где возглавит «Шабаб Аль-Ахли». Соглашение специалиста с клубом будет рассчитано на 1 год.

Российским болельщикам серб известен по работе с «Локомотивом». Вместе с Николичем «железнодорожники» выиграли Кубок России. Коуч покинул московскую команду осенью 2021 года, после чего оставался без работы.

После расторжения контракта со Славишей Йокановичем, возглавившим «Динамо» перед началом текущего сезона, появилась информация, что именно Николич может стать новым рулевым «бело-голубых». Сам 43-летний специалист также говорил, что в ближайшее время возобновит тренерскую деятельность.

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