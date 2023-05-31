Форвард «Спартака» Николсон интересен «Генку»

Дата публикации: 31-05-2023

«Генк» следит за Шамаром Николсоном. Об интересе бельгийского клуба к форварду «Спартака» сообщил в «Twitter» Саша Тавольери.



Журналист отметил, что «Генк» намерен усилить линию нападения, а Николсон рассматривается в качестве потенциального новичка команды. Игровые качества футболиста соответствуют тем, что требуются бельгийскому клубу.



«Красно-белые» подписали Николсона в январе прошлого года, выкупив его контракт у «Шарлеруа» за 8 млн евро. В нынешнем сезоне ямаец не часто появляется в старте «Спартака». Всего в его активе 27 матчей (4 забитых мяча, 2 голевые передачи).



Рыночный ценник на 26-летнего футболиста составляет 6,5 млн евро («Transfermarkt»).