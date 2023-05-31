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«Сочи» объявил о продлении контракта с полузащитником Ангбаном

Дата публикации: 31-05-2023

«Сочи» договорился о пролонгации сотрудничества с Викторьеном Ангбаном. О подписании нового контракта с хавбеком клуб сообщил на своем сайте. Стороны заключили соглашение со сроком действия до середины 2026 года.

Ангбан обучался футболу в структуре «Челси». Однако заиграть в основе «аристократов» ему не удалось. После нескольких аренд полузащитник перешел в «Мец», который заплатил за него за 6 000 000 евро. В июле 2021 года французский клуб продал Ангбана «Сочи». Сумма трансфера составила 4,1 млн евро.

Почти весь текущий сезон ивуариец пропустил из-за разрыва крестообразной связки. На его счету всего 7 встреч за сочинскую команду (без результативных действий).

Прежнее соглашение с Ангбаном было рассчитано до лета 2023 года.

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