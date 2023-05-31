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В «Наполи» пообещали Энрике, что сохранят Кварацхелию и Осимхена на следующий сезон

Дата публикации: 31-05-2023

Ресурс «Footmercato» рассказал, при выполнении каких условий, Луис Энрике может стать тренером «Наполи».

Испанец готов рассмотреть предложение неаполитанцев, если его годовая зарплата в клубе составит 8 млн евро. Помимо этого, Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом «Наполи», пообещал специалисту сохранить Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена. В случае ухода Кима Мин Джэ «адзурри» приобретут на его замену Пау Торреса, защищающего цвета «Вильярреала».

Лучано Спаллетти, возглавляющий «Наполи» с июля 2021 года и выигравший с клубом золото Серии А, покинет команду по завершении текущего сезона.

Луис Энрике до декабря 2022 года тренировал сборную Испании, после чего находился в статусе безработного.

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