В «Наполи» пообещали Энрике, что сохранят Кварацхелию и Осимхена на следующий сезон

Дата публикации: 31-05-2023

Ресурс «Footmercato» рассказал, при выполнении каких условий, Луис Энрике может стать тренером «Наполи».



Испанец готов рассмотреть предложение неаполитанцев, если его годовая зарплата в клубе составит 8 млн евро. Помимо этого, Аурелио Де Лаурентис, являющийся президентом «Наполи», пообещал специалисту сохранить Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена. В случае ухода Кима Мин Джэ «адзурри» приобретут на его замену Пау Торреса, защищающего цвета «Вильярреала».



Лучано Спаллетти, возглавляющий «Наполи» с июля 2021 года и выигравший с клубом золото Серии А, покинет команду по завершении текущего сезона.



Луис Энрике до декабря 2022 года тренировал сборную Испании, после чего находился в статусе безработного.