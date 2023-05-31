«Торино» предложил «Вест Хэму» 8 млн евро за Влашича. Его покупали у ЦСКА за 30 млн евро

Дата публикации: 31-05-2023

По информации «Tuttosport», «Торино» направил «Вест Хэму» запрос по Николе Влашичу. Туринцы готовы выкупить права на хорвата за 8 000 000 евро. Ранее руководство клуба решило не использовать опцию, присутствующую в арендном соглашении с хавбеком и позволяющую подписать его за 13 млн евро.



Иван Юрич, возглавляющий «Торино», хотел бы сохранить Влашича в команде. Хорват пополнил состав «быков» перед началом сезона. В активе 25-летнего футболиста 33 встречи в Серии А (5 забитых мячей, 6 результативных пасов).



Рыночный ценник на атакующего полузащитника равняется 20 млн евро (источник – «Transfermarkt»).



Примечательно, что «Вест Хэм Юнайтед», владеющий правами на Влашича, заплатил за него ЦСКА 30 миллионов евро. Сделка состоялась в 2021 году.