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«Арсенал» ведет переговоры по поводу Влаховича

Дата публикации: 31-05-2023

«Арсенал» заинтересован в подписании Душана Влаховича. «Пушкари» уже начали переговоры по его трансферу.

«Tuttomercato» утверждает, что на покупке нападающего настаивает Микель Артета, тренирующий «канониров». Лондонцы могли подписать Влаховича еще в начале 2022 года, но тогда «Ювентус» опередил «Арсенал» в споре за сербского форварда.

Среди других претендентов на голеадора сборной Сербии называется «Ньюкасл».

В этом сезоне Влахович выходил на поле в футболке туринцев в 42 встречах, отметившись 14 голами и 4 ассистами.

Трудовой договор 23-летнего футболиста с «бьянконери» действует до июня 2026 года. Рыночная стоимость центрфорварда равняется 75 000 000 евро (по оценке Transfermarkt.de).

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