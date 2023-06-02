Угарте желает перейти в «Челси», однако «ПСЖ» предлагает зарплату в 2,5 раза больше

Дата публикации: 02-06-2023

«Record» информирует, что «ПСЖ» и «Челси» продолжают борьбу за Мануэля Угарте. Парижане подготовили для хавбека «Спортинга» соглашение с годовой зарплатой в 5 млн евро, лондонцы не могут предложить аналогичные условия и готовы платить футболисту не более 2 000 000 евро за сезон.



«Пари Сен-Жермен» согласен компенсировать португальской команде 60 млн евро с разбивкой на 2 транша. «Аристократы» предлагают ту же сумму, но с оплатой 5 траншами. Помимо этого, английский гранд готов добавить 5 млн евро в формате бонусов.



Для Угарте приоритетом является АПЛ, но из-за разницы в зарплате уругваец пока не может принять окончательное решение.



Соглашение полузащитника со «Спортингом» истекает в 2026 году. В текущем сезоне в его активе 40 игр за клуб (без результативных действий).