В ЦСКА подтвердили уход Щенникова из клуба по окончании текущего сезона

Дата публикации: 02-06-2023

Кирилл Брейдо подтвердил информацию о завершении сотрудничества с Георгием Щенниковым. Директор по коммуникациям «армейцев» отметил, что для защитника ближайшая встреча с «Ростовом» станет последней в футболке ЦСКА.



«Мы ждем всех на игру с «Ростовом». В этом матче будет борьба за медали. Кроме того, это будет последняя домашняя игра для Георгия Щенникова в составе нашей команды. Нам важно в дружеской и приятной атмосфере попрощаться с человеком, который находится в структуре клуба на протяжении 20 лет», - публикует заявление Брейдо ресурс «Спорт-Экспресс».



В сезоне 2022/2023 на счету Щенникова 5 матчей за ЦСКА (без результативных действий). Его соглашение с «красно-синими» истекает в июне 2023 года.