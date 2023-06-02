«МЮ» продлил контракт с Далотом

Дата публикации: 02-06-2023

«Ман Юнайтед» продлил сотрудничество с Диогу Далотом. Об этом сообщили в пресс-службе «манкунианцев». Стороны заключили новый контракт со сроком действия до лета 2028 года.



Далот обучался футболу в академии «Порту». «МЮ» выкупил права на защитника в 2018 году, заплатив за него 22 млн евро.



В текущем сезоне на счету 24-летнего португальца 42 встречи за «красных дьяволов», в которых он отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными пасами.



Рыночная стоимость Далота составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).



Ранее СМИ писали, что интерес к фулбеку проявляет «Барселона».



Дебют Далота в сборной Португалии состоялся в 2017 году. Всего за национальную команду он провел 11 встреч (2 забитых мяча).