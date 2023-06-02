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Смолов продлил контракт с «Динамо»

Дата публикации: 02-06-2023

В следующем сезоне Федор Смолов продолжит защищать цвета «Динамо». Информация о пролонгации соглашения с форвардом появилась на сайте клуба.

«Смолов входит в число лучших нападающих России. Нас радует тот факт, что мы продолжим сотрудничество», - сообщил Желько Бувач, занимающий в клубе должность заместителя гендиректора по спорту.

«Динамо» продлило соглашение со Смоловым до лета 2024 года. В контракт также включена опция пролонгации еще на 1 сезон.

Смолов является воспитанником «Динамо». В июле 2015 года он покинул московскую команду в статусе свободного агента. Его возвращение состоялось в 2022 году. В нынешнем сезоне центрфорвард выходил на поле в «бело-голубой» футболке в 31 игре (12 забитых мячей, 6 ассистов).

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