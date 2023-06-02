Назван саудовский клуб, предложивший Бензема 100 млн евро за сезон

Дата публикации: 02-06-2023

Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что «Аль‑Иттихад» готов платить Кариму Бензема 100 000 000 евро в год, не считая бонусов.



Инсайдер отметил, что саудовский клуб сделал нападающему официальное предложение и ожидает от него ответа в ближайшее время. Сам француз уже сообщил об этом Флорентину Пересу, являющемуся президентом «сливочных».



Ранее ряд источников писали, что некая саудовская команда предложила Бензема соглашение на 2 года, подписав которое он сможет заработать 200 млн евро.



Форвард связан трудовыми отношениями с «Реалом» до 30-го июня 2023 года. Ранее ресурс «Relevo» сообщал, что контракт 35-летнего француза автоматически пролонгировался еще на 1 год после того, как он стал обладателем «Золотого мяча».