21:20 ()
Свернуть список

«Бавария» намерена побороться за подписание Влаховича

Дата публикации: 02-06-2023

«Бавария» пополнила список претендентов на Душана Влаховича.

Кристиан Фальк рассказал в «Twitter», что мюнхенцы собираются включиться в спор за форварда «Ювентуса», подписать которого также хотят «Арсенал», «МЮ» и «Челси».

«Душан Влахович входит в число вероятных трансферов «Баварии». В списке также значится Коло-Муани», - сообщил Фальк.

«Ювентус» подписал Влаховича в январе 2022 года. В нынешнем сезоне сербский нападающий отметился 14 забитыми мячами и 4 результативными пасами в 42 встречах за «бьянконери».

Трудовой договор 23-летнего футболиста с «Ювентусом» действует до середины 2026 года. Рыночный ценник на Влаховича равняется 75 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close