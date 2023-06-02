«Бавария» намерена побороться за подписание Влаховича

Дата публикации: 02-06-2023

«Бавария» пополнила список претендентов на Душана Влаховича.



Кристиан Фальк рассказал в «Twitter», что мюнхенцы собираются включиться в спор за форварда «Ювентуса», подписать которого также хотят «Арсенал», «МЮ» и «Челси».



«Душан Влахович входит в число вероятных трансферов «Баварии». В списке также значится Коло-Муани», - сообщил Фальк.



«Ювентус» подписал Влаховича в январе 2022 года. В нынешнем сезоне сербский нападающий отметился 14 забитыми мячами и 4 результативными пасами в 42 встречах за «бьянконери».



Трудовой договор 23-летнего футболиста с «Ювентусом» действует до середины 2026 года. Рыночный ценник на Влаховича равняется 75 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).