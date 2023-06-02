«ПСЖ» отказался от идеи подписать Ким Мин Джэ. Клубу интересен Люка Эрнандес

Дата публикации: 02-06-2023

«Пари Сен-Жермен» решил отказаться от покупки Ким Мин Джэ, принадлежащего «Наполи».



«RMC» утверждает, что парижане считают ценник на корейского исполнителя завышенным. При этом клубу по-прежнему необходим крайний защитник. Чтобы закрыть эту позицию, «ПСЖ» собирается подписать Люку Эрнандеса. Француз, выступающий за «Баварию», не планирует пролонгировать контракт с мюнхенцами.



В текущем сезоне в активе Эрнандеса 11 игр за немецкую команду (1 забитый мяч, 1 ассист). Большую часть сезона он пропустил из-за травм. Контракт футболиста с «Баварией» истекает летом 2024 года. Ценник на француза равняется 50 млн евро (согласно «Transfermarkt»).



Ким Мин Джэ вскоре может перебраться в АПЛ. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» близок к подписанию корейца.