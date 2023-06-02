Бензема принял решение уйти из «Реала» после 14 лет в клубе

Дата публикации: 02-06-2023

На сайте Джанлуки Ди Марцио появилась информация о том, что Карим Бензема решил завершить сотрудничество с «Реалом» по окончании сезона. Форвард готовит официальное заявление по этому поводу.



Ранее ряд источников писали, что французу поступило выгодное предложение от саудовского клуба. Для Бензема подготовлен 2-летний контракт с зарплатой в 200 млн евро и возможностью не платить налоги. Помимо этого, он сможет получить солидное вознаграждение как посол, представляющий заявку Египта, Греции и Саудовской Аравии, которые собираются принять ЧМ-2030.



За «Реал» Бензема выступает с 2009 года. В сезоне 22/23 француз провел за «галактикос» 42 встречи, отличившись 30 раз и отдав 6 голевых пасов. Его контракт с мадридцами истекает 30-го июня.