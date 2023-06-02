21:20 ()
Свернуть список

Бензема принял решение уйти из «Реала» после 14 лет в клубе

Дата публикации: 02-06-2023

На сайте Джанлуки Ди Марцио появилась информация о том, что Карим Бензема решил завершить сотрудничество с «Реалом» по окончании сезона. Форвард готовит официальное заявление по этому поводу.

Ранее ряд источников писали, что французу поступило выгодное предложение от саудовского клуба. Для Бензема подготовлен 2-летний контракт с зарплатой в 200 млн евро и возможностью не платить налоги. Помимо этого, он сможет получить солидное вознаграждение как посол, представляющий заявку Египта, Греции и Саудовской Аравии, которые собираются принять ЧМ-2030.

За «Реал» Бензема выступает с 2009 года. В сезоне 22/23 француз провел за «галактикос» 42 встречи, отличившись 30 раз и отдав 6 голевых пасов. Его контракт с мадридцами истекает 30-го июня.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close