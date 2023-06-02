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«Сочи» нашел нового тренера

Дата публикации: 02-06-2023

«Сочи» рассматривает кандидатуру Милоша Милоевича, работающего с «Црвеной Звездой», в качестве нового наставника клуба. Информацией поделился ресурс «Metaratings».

Источник отметил, что в сербской команде решили не продлевать контракт со специалистом. Срок действия соглашения Милоевича с «красно-белыми» истекает в июне этого года.

В настоящий момент «Сочи» возглавляет Дмитрий Хохлов, который принял клуб после ухода Курбана Бердыева. По итогам 29 туров его команда располагается на 10-ой строчке в РПЛ, имея в своем активе 38 очков. Последнюю игру этого сезона «Сочи» проведет 3-го июня против «Урала».

Ранее сообщалось, что к Милоевичу присматривается «Динамо», также занимающееся поисками нового наставника.

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