21:21 ()
Свернуть список

Чалоба может сменить «Челси» на топ-клуб Серии А

Дата публикации: 02-06-2023

После того, как Маурисио Почеттино возглавит «Челси», клуб может ожидать глобальная перестройка. В числе возможных кандидатов на выход значится Трево Чалоба, играющий на позиции центрального защитника.

Издание «Evening Standard» информирует, что летом игрок «Челси» может перебраться в Серию А. В услугах 23-летнего англичанина заинтересован «Интер», который в скором времени расстанется с Миланом Шкриньяром.

Чалоба воспитывался в академии «Челси». За первую команду лондонцев он впервые сыграл в августе 2021 года. В нынешнем сезоне в активе центрбека 34 встречи за «синих» (без результативных действий).

Его соглашение с «Челси» действует до лета 2028 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 22 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close