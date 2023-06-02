Чалоба может сменить «Челси» на топ-клуб Серии А

Дата публикации: 02-06-2023

После того, как Маурисио Почеттино возглавит «Челси», клуб может ожидать глобальная перестройка. В числе возможных кандидатов на выход значится Трево Чалоба, играющий на позиции центрального защитника.



Издание «Evening Standard» информирует, что летом игрок «Челси» может перебраться в Серию А. В услугах 23-летнего англичанина заинтересован «Интер», который в скором времени расстанется с Миланом Шкриньяром.



Чалоба воспитывался в академии «Челси». За первую команду лондонцев он впервые сыграл в августе 2021 года. В нынешнем сезоне в активе центрбека 34 встречи за «синих» (без результативных действий).



Его соглашение с «Челси» действует до лета 2028 года. Transfermarkt.de оценивает игрока в 22 млн евро.