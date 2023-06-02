Асенсио согласовал контракт с «ПСЖ»

Дата публикации: 02-06-2023

По сведениям «The Athletic», Марко Асенсио продолжит карьеру в «ПСЖ». Хавбек станет игроком команды Кристофа Гальтье по завершении сезона после того, как его соглашение с «Реалом» истечет.



Ранее СМИ писали, что сделку планируется закрыть в ближайшие дни. Асенсио заключит договор с действующим чемпионом Франции на 4-5 лет. К полузащитнику также был интерес со стороны «Ливерпуля», «Астон Виллы» и «Челси», но парижане смогли убедить его принять их предложение.



«Реал» пытался удержать Асенсио. Руководство «сливочных» предлагало хавбеку продлить сотрудничество, но он отказался, поскольку не хотел довольствоваться ролью резервного игрока в мадридском клубе.



В этом сезоне на счету 27-летнего испанца 12 голов и 8 ассистов в 50 встречах за «Реал».