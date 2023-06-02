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«Наполи» нашел замену Осимхену

Дата публикации: 02-06-2023

«Наполи» определился с форвардом, который может заменить в команде Виктора Осимхена. Информацией поделился ресурс «The Mirror».

Неаполитанцы претендуют на Фоларина Балогуна, принадлежащего «Арсеналу». Конкурентом «Наполи» в споре за нападающего является «Милан», которому также интересен вариант с подписанием 21-летнего американца.

Балогун обучался футболу в структуре «Арсенала». В августе 2022 года форварда арендовал «Реймс». В 38 играх за французскую команду нападающий отметился 20 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

С «Арсеналом» Балогун связан контрактом до лета 2025 года. Ранее Фоларин заявил, что «не знает, что произойдет в ближайшем будущем», тем самым, намекнув, что может покинуть «пушкарей».

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