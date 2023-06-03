Дата публикации: 03-06-2023

35-летний аргентинский нападающий "ПСЖ" Лионель Месси подтвердил свой уход из парижского клуба по окончании сезона.

"Я очень счастлив, что имел возможность представлять "ПСЖ". Я получил большое удовольствие играя в этой команде с таким количеством качественных игроков. Хочу сказать спасибо клубу за потрясающий опыт", — цитирует игрока ESPN.

Контракт форварда с парижанами завершается в конце сезона. Месси выступает за "ПСЖ" с лета 2021 года — он провел за парижан 74 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

По информации СМИ, основными претендентами на Месси считаются клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" и выступающий в МЛС "Интер Майами", также не исключен вариант с возвращением в "Барселону".