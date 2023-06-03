Дата публикации: 03-06-2023

24-лений норвежский хавбек "Арсенала" Мартин Эдегор проведет переговоры с руководством "канониров" касательно продления своего контракта.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, обе стороны заинтересованы в подписании нового соглашения.

Футболист выступает за "Арсенал" с августа 2021 года. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до июня 2025 года.

В сезоне-2022/23 Эдегор провел 45 матчей, в которых забил 15 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.