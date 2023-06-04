Роман Бабаев: Велика вероятность, что увидим Марио Фернандеса в качестве игрока ЦСКА

Дата публикации: 04-06-2023

Роман Бабаев, занимающий должность гендиректора ЦСКА, сообщил о возможном возвращении Марио Фернандеса.



«У меня был разговор с Марио в четверг. Мы решили, что обсудим все моменты в конце сезона. Имеются некоторые вопросы с «Интернасьоналом». При этом присутствует большая вероятность того, что мы вновь увидим Марио. Не хочу спешить, но предпосылки для этого есть. Именно как футболиста» - публикует заявление Бабаева журналист Антон Иванов из «Чемпионата».



За ЦСКА Фернандес не играл с лета 2022 года. Изначально защитник решил приостановить карьеру, но затем вернулся в футбол и стал игроком «Интернасьонала». Однако в апреле он расторг трудовые отношения с бразильским клубом. Контракт Марио с москвичами действует до июня 2023 года.