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Ибрагимович покинет «Милан» по окончании сезона

Дата публикации: 04-06-2023

Фабрицио Романо написал в своем Twitter-аккаунте, что по завершении текущего сезона Златан Ибрагимович уйдет из «Милана».

Официальное прощание со шведом запланировано на 4-ое июня. Оно состоится на «Сан Сиро» после игры с «Вероной».

Сезон 2022/2023 Ибрагимович вряд ли может занести себе в актив. Большую его часть швед пропустил из-за проблем со здоровьем. На счету 42-летнего форварда всего 4 игры за «россонери» (1 забитый мяч). Рыночный ценник на него составляет 2 млн евро («Transfermarkt»).

Соглашение с Ибрагимовичем истекает в июле. Решение по своему будущему нападающий должен принять в ближайшее время. Ранее сообщалось, что швед может продолжить карьеру в «Монце». Сам он говорил, что не планирует заканчивать с футболом.

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