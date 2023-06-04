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Лукаку может стать игроком «Реала»

Дата публикации: 04-06-2023

Карьера Ромелу Лукаку может продолжиться в «Реале».

Флориан Плеттенберг пишет, что услуги бельгийца по окончании сезона предложат «сливочным». Журналист «Sky Sport» отмечает, что речь идет об аренде. В мадридской команде Лукаку может заменить Карима Бензема, который, по всей видимости, покинет клуб летом.

Маурисио Почеттино не против дать бельгийцу еще один шанс в «Челси». Однако «синие» хотят приобрести Виктора Осимхена, выступающего за «Наполи», или Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

Текущий сезон Лукаку проводит в аренде в «Интере». Летом он должен будет вернуться в Лондон. При этом не исключено, что миланцы повторно арендуют его.

В сезоне 2022/2023 в активе центрфорварда 35 игр за «нерадзурри» (14 забитых мячей, 6 голевых пасов).

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