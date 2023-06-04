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«ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона

Дата публикации: 04-06-2023

«ПСЖ» завершит сотрудничество с Лионелем Месси по окончании сезона. Об уходе аргентинца парижане сообщили на своем сайте.

«Клуб благодарит 7-кратного обладателя «Золотого мяча». Мы горды тем, что за нас выступал лучший футболист в истории, желаем Лео дальнейших успехов до завершения карьеры», - говорится в заявлении парижской команды.

Состав «Пари Сен-Жермен» Месси пополнил в ранге свободного агента в 2021 году, подписав с клубом контракт на 2 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в составе парижан в 40 матчах, отметившись 21 забитым мячом и 20 голевыми передачами.

Рыночный ценник на 35-летнего нападающего равняется 45 000 000 евро («Transfermarkt»).

Вместе с французским грандом Лео дважды выиграл Лигу 1 и один раз Суперкубок страны.

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