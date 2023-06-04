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«Динамо» ведет переговоры с Рашовичем

Дата публикации: 04-06-2023

По данным «РБ Спорт», следующим наставником «Динамо» могут назначить Вука Рашовича. Переговоры между сторонами уже начались. Специалист связан контрактом с клубом «Аль-Фейха», но в нем есть определенные условия, позволяющие ему сменить команду.

Концовку сезона «бело-голубые» провели под руководством Павла Алпатова. При этом клуб активно пытается найти нового наставника.

Рашович является уже третьим специалистом из Сербии, которым интересуются москвичи. Ранее сообщалось, что команду может возглавить Марко Николич, однако этого не случилось. Позднее появилась информация, что «Динамо» обсуждает условия сотрудничества с Милошом Милоевичем из «Црвены Звезды».

Рашович знаком с российским футболом. В 2002-2003 годах он был игроком «Крыльев Советов».

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