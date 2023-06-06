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35-летний аргентинский форвард Лионель Месси попросил "Аль-Хиляль" отложить трансфер до 2024 года

Дата публикации: 06-06-2023

35-летний аргентинский форвард Лионель Месси попросил "Аль-Хиляль" отложить трансфер до 2024 года.

Как утверждает Goal, представители нападающий на днях провели встречу с членами руководства саудовского клуба и попросили отложить вопрос о переходе на следующий год.

Сам Месси в настоящее время настроен вернуться в "Барселону".

Ранее "ПСЖ" объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/23.

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