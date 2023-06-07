«Ливерпуль» не остановится на подписании Мак Аллистера – клубу нужны минимум два хавбека
Дата публикации: 07-06-2023
По данным издания «ESPN», «Ливерпуль» планирует кардинально обновить среднюю линию. После трансфера Алексиса Мак Аллистера «мерсисайдцы» собираются подписать еще по меньшей мере 2 полузащитников.
«Ливерпуль» проявляет интерес к Куадио Коне из менхенгладбахской «Боруссии», Матеусу Нунесу, принадлежащему «Вулверхэмптону», и Кефрену Тюрам-Юльену, выступающему за «Ниццу».
Помимо этого, «мерсисайдцы» продолжают работу по трансферу Мэйсона Маунта, на которого также претендует «Ман Юнайтед». При этом именно «манкунианцев» называют фаворитами в споре за игрока «Челси».
Летом «Ливерпуль» завершит сотрудничество сразу с 3 хавбеками: Алексом Окслейд-Чемберленом, Джеймсом Милнером и Наби Кейта.