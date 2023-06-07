11:25 ()
Свернуть список

Отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына

Дата публикации: 07-06-2023

Хорхе Месси обсудил с Жоаном Лапортой, являющимся президентом «Барселоны», условия возвращения Лионеля, пишет издание «Relevo». На нападающего также претендуют «Интер Майами» и «Аль-Хиляль».

Ранее в Ла Лиге согласовали финансовый план «сине-гранатовых», благодаря которому каталонцы имеют хорошие шансы подписать аргентинца в ближайшее время. Отец форварда сообщил, что хочет, чтобы сын вернулся в «Барселону».

«Лео хотел бы вновь оказаться в «Барсе», я также хочу этого. Подобное развитие событий возможно», - публикует заявление Хорхе Месси журналист из Испании Тони Хуанмарти.

Ранее «Пари Сен-Жермен» подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с Лионелем, который в конце июня получит статус свободного агента.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close