Отец Месси встретился с президентом «Барселоны» для обсуждения возвращения сына

Дата публикации: 07-06-2023

Хорхе Месси обсудил с Жоаном Лапортой, являющимся президентом «Барселоны», условия возвращения Лионеля, пишет издание «Relevo». На нападающего также претендуют «Интер Майами» и «Аль-Хиляль».



Ранее в Ла Лиге согласовали финансовый план «сине-гранатовых», благодаря которому каталонцы имеют хорошие шансы подписать аргентинца в ближайшее время. Отец форварда сообщил, что хочет, чтобы сын вернулся в «Барселону».



«Лео хотел бы вновь оказаться в «Барсе», я также хочу этого. Подобное развитие событий возможно», - публикует заявление Хорхе Месси журналист из Испании Тони Хуанмарти.



Ранее «Пари Сен-Жермен» подтвердил информацию о прекращении сотрудничества с Лионелем, который в конце июня получит статус свободного агента.