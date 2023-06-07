«Боруссия» Д хочет приобрести защитника «Баварии»

Дата публикации: 07-06-2023

«Боруссия» из Дортмунда нацелилась на Бенжамена Павара, права на которого принадлежат «Баварии». Информацию опубликовал ресурс «Sky Sport Germany».



Сообщается, что дортмундцы уже общались с Паваром. Переговоры стартовали после того, как защитник заявил о своем желании уйти из «Баварии» по завершении текущего сезона. Стороны значительно продвинулись в обсуждении условий сотрудничества.



Интерес к Павару также проявляют «Интер», «МЮ» и «Барселона».



Соглашение 27-летнего француза с «Баварией» действует до июня 2024 года. В нынешнем сезоне на его счету 43 встречи во всех соревнованиях (7 забитых мячей, 1 голевая передача).



Рыночная стоимость Павара составляет 35 млн евро («Transfermarkt»).