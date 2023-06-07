Бензема подписал контракт с «Аль-Иттихадом»

Дата публикации: 07-06-2023

Фабрицио Романо пишет, что Карим Бензема пополнит состав «Аль-Иттихада». Француз уже подписал контракт с саудовским клубом.



Стороны заключили соглашение сроком до 2025 года, условиями которого предусмотрена возможность пролонгации сотрудничества еще на 1 сезон. После официального прощания с «Реалом» центрфорвард пополнит ряды «Аль-Иттихада».



Ранее ряд источников озвучили размер зарплаты Бензема в Саудовской Аравии. Ежегодно француз будет получать 100 000 000 евро.



Днем ранее «Реал» объявил о расставании с нападающим по окончании текущего сезона. Цвета «сливочных» Бензема защищал на протяжении 14 лет. В сезоне 2022/2023 на счету 35-летнего француза 31 забитый мяч и 6 ассистов в 43 встречах за «галактикос».