Роналду может продолжить карьеру в «Лос-Анджелесе»

Дата публикации: 07-06-2023

По данным Герардо Веласкеса, следующим клубом Криштиану Роналду может стать «Лос-Анджелес». Журналист утверждает, что команда из США попытается заполучить португальца в случае завершения сотрудничества с Карлосом Вела.



Ранее Роналду, выступающий в «Аль-Насре», заявил, что не намерен уходить из клуба. В саудовскую команду форвард перебрался в декабре прошлого года. Стороны подписали соглашение до середины 2025 года. Зарплата португальца в клубе из Саудовской Аравии составляет 200 млн евро.



В нынешнем сезоне Криштиану провел в составе «Аль-Насра» 19 встреч, отличившись 14 раз и отдав 2 результативных паса.



Рыночный ценник на 38-летнего футболиста составляет 20 млн евро (согласно Transfermarkt.de).