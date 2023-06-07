Манчестер Сити – Интер: 1xBet анализирует решающий матч Лиги чемпионов

Дата публикации: 07-06-2023

Глобальная букмекерская компания 1xBet рассказывает о финале лучшего клубного турнира Европы, который пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Повторение чуда в Стамбуле?

Прошлый финал на берегах Босфора выглядит настоящим волшебством даже 18 лет спустя. В том матче Ливерпуль проигрывал Милану со счетом 0:3 после первого тайма, но в итоге сумел изменить ход игры и увез трофей в Англию.

История циклична и мы снова насладимся поединком, где есть явный фаворит и дерзкий андердог, на которого никто не ставил. Увидим ли мы новое стамбульское чудо?

Манчестер Сити

Манчестер Сити успешно сражается с демонами прошлого и готов отправить их на свалку своего подсознания. После прошлогоднего поражения от Реала в полуфинале Лиги чемпионов “Горожане” хорошенько прокачали новые скилы и подписали невероятную машину по имени Эрлинг Холланд. В нынешнем сезоне норвежец забивал в 31 официальном матче и в этих играх Сити добыл 27 побед и 4 ничьи. Без голов Холланда команда 15 раз победила, 6 раз сыграла вничью и 6 раз проиграла. То есть без результативных действий своего основного центрфорварда Манчестер почти в половине случаев не выигрывал.

А еще главный фаворит финала гораздо лучше чувствует себя на своем стадионе: в этой серии плей-офф у “Горожан” три выездные ничьи с одинаковым счетом 1:1 и три разгромные победы дома – 7:0 в игре против РБ Лейпциг, 3:0 против Баварии и 4:0 против Реала.

После полуфинального матча с Мадридом Гвардиола стал единственным тренером в истории, которому удалось три раза выбить “Сливочных” из Лиги чемпионов. Для Пепа это будет уже шестой финал главного еврокубка: дважды он был в шаге от титула как игрок и три раза в качестве тренера.

Нынешний Манчестер Сити - идеальная по всем показателям команда, которая уже выиграла золотые медали в АПЛ и может взять требл по итогам сезона. У нее есть все - слава, деньги, превосходные игроки и один из лучших тренеров мира. Нет только одного - трофея Лиги чемпионов. Но через несколько дней список достижений клуба на Википедии может измениться.

Интер

В начале марта Интер оказался в ужасном кризисе. Каждый матч для Индзаги мог стать последним, и руководство миланского клуба уже обсуждало его отставку. Но Симоне справился с давлением, выиграл Суперкубок Италии, Кубок Италии и гарантировал попадание в топ-4 Серии А.

Несмотря на тяжелейшие кадровые потери, Интер впервые за 11 лет вышел из группы Лиги чемпионов, а в плей-офф ни разу не уступал в счете, пропустив только в одной игре. За такую статистику команда должна благодарить Андре Онана - лучшего голкипера нынешней ЛЧ. Он сыграл 12 матчей, 8 из них отстоял на ноль и его точно никто не догонит - у Куртуа и Эдерсона только по 5 матчей без пропущенных голов.

Полуфинал с Миланом вышел неоднозначным: Интер делал все, чтобы убить интригу еще в первом поединке, но потом что-то напутал и стал помогать сохранять интригу. Увы, без своего лучшего игрока “Россонери” не смогли наказать соперника и сошли с дистанции.

Интер не был в финале долгих 13 лет и точно не планирует отдавать трофей без боя. Тем более, что “Нерадзурри” прекрасно играют от обороны, огрызаясь молниеносными контратаками и отлично используя стандарты. Ман Сити будет методично взламывать оборону соперника - эта команда просто не умеет играть по-другому. Таким образом, сценарий стамбульского финала ясен. Остается немного потерпеть и мы узнаем имя победителя.





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