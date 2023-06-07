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Икарди может стать игроком «Ромы»

Дата публикации: 07-06-2023

«Рома» рассматривает Мауро Икарди в качестве замены Тэмми Абрахама, получившего повреждение крестообразных связок, пишет «Football Italia».

Неприятный инцидент случился в матче последнего тура Серии А, в котором римляне играли со «Специей». В концовке встречи нападающий травмировался и не смог самостоятельно покинуть поле.

Позднее издание «Sky Sport» сообщило, что у Абрахама разрыв крестообразных связок, в связи с чем он пробудет в лазарете около 6 месяцев. Есть вероятность, что до декабря футболист не появится на поле.

Текущий сезон Икарди проводит в «Галатасарае» в рамках арендного соглашения. В активе аргентинца 23 забитых мяча и 8 ассистов в 26 встречах за турецкую команду. Срок действия контракта форварда с «ПСЖ» истекает в 2024 году.

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