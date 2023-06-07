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«Боруссия» М объявила о назначении нового тренера

Дата публикации: 07-06-2023

В следующем сезоне руководить Боруссией из Менхенгладбаха будет Херардо Сеоане, ранее работавший с «Байером». Соглашение со швейцарским специалистом подписано до середины 2026 года. Информация появилась в Twitter-аккаунте «Боруссии».

«Рады приветствовать, Херардо», - написала пресс-служба «черно-бело-зеленых» в соцсети.

Ранее «Боруссию» тренировал Даниэль Фарке. Однако 2-го июня руководство клуба объявило о прекращении сотрудничества с 46-летним наставником. Трудовые отношения стороны расторгли по обоюдному согласию.

Тренерская карьера Сеоане началась в Швейцарии, где он работал до лета 2021 года, после чего встал у руля «Байера». Леверкузенскую команду специалист покинул в октябре прошлого года.

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