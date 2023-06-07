Ди Мария объявил об уходе из «Ювентуса»

Дата публикации: 07-06-2023

Анхель Ди Мария уходит из «Ювентуса». Об этом аргентинец сообщил в соцсети.



«Для меня завершается тяжелый период в карьере. Я покидаю клуб с душевным спокойствием, я сделал максимум, чтобы команда продолжала выигрывать трофеи, но это было нереально. Я ухожу с привкусом неудачи, но в том же время я счастлив, ведь я обрел новых друзей. Клуб навсегда останется в моем сердце», - написал Ди Мария.



Состав туринцев аргентинец пополнил прошлым летом в ранге свободного агента. За «Ювентус» хавбек провел 40 встреч, отличившись 8 раз и отдав 7 голевых передач. В декабре 2022 года Ди Мария вместе с национальной сборной выиграл ЧМ в Катаре.



Ранее ряд источников сообщали, что «Ювентус» также покинет Леандро Паредес.