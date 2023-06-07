Вратарь «Челси» Менди интересен «Монако»

Дата публикации: 07-06-2023

Ресурс «GFFN», указывая в качестве источника информации «Nice-Matin», пишет, что «Монако» может пополниться Эдуаром Менди. «Монегаски» рассматривают вратаря «Челси» в качестве замены Александру Нюбелю. Последний, по всей видимости, летом вернется в «Баварию» в связи с окончанием срока аренды.



Сенегалец связан трудовыми отношениями с лондонской командой до июня 2025 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего стража ворот 12 встреч за «аристократов» (1 «сухая» игра). Вторую половину сезона Менди провел в запасе, проиграв конкуренцию Кепе Аррисабалаге.



Рыночная стоимость Менди – 18 млн евро («Transfermarkt»).



Также «Монако» интересуется кипером Жаном Бюте, защищающим цвета «Антверпена».