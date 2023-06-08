Катарский шейх сделал пятое предложение о покупке «МЮ»

Дата публикации: 08-06-2023

«Sky Sports» информирует, что Джассим Аль Тани направил пятое по счету предложение по приобретению «Ман Юнайтед», предполагающее погашение долгов «манкунианцев» и покупку 100% акций клуба.



Данное предложение катарского шейха будет последним. Ранее он был готов заплатить за «красных дьяволов» порядка 5,8 млрд евро, но действующие владельцы команды оценили актив в 6,96 млрд евро.



В нынешнем сезоне коллектив из Манчестера под руководством Эрика Тен Хага финишировал на третьей строчке в АПЛ с 75 набранными очками. Данное место позволит «манкунианцам» выступить в Лиге чемпионов в сезоне 2023/2024.



В минувшие выходные «МЮ» мог выиграть Кубок Англии, но в финале турнира проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:2.