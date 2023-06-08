Защитник Н'Дика покинул «Айнтрахт»

Дата публикации: 08-06-2023

«Айнтрахт» на своем сайте сообщил о завершении сотрудничества с Эваном Н'Дика. Защитник решил не продлевать соглашение с клубом, истекающее в июне 2023 года, потому в скором времени станет свободным агентом.



«Мы хотели сохранить Эвана в команде, потому для нас грустно, что он уходит. Тем не менее мы благодарны ему за 5 лет, проведенных в клубе. Эван много сделал для спортивных результатов и развития «Айнтрахта». Желаем ему всего самого лучшего в будущем», - написала пресс-служба немецкой команды.



В сезоне 2022/2023 в активе Н'Дика 2 забитых мяча и 1 голевой пас в 44 играх за «Айнтрахт». Вместе с клубом защитник в 2022 году выиграл Лигу Европы.



Ранее СМИ писали, что Н'Дика интересуется «ПСЖ».